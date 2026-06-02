Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio è disponibile attraverso i canali ufficiali della rete e sui servizi di streaming collegati. La puntata ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha trattato temi di attualità e cronaca.