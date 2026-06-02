Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio è disponibile attraverso i canali ufficiali della rete e sui servizi di streaming collegati. La puntata ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha trattato temi di attualità e cronaca.
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 2 Giugno in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 2 Giugno. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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