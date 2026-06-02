Perù il rituale degli sciamani per i candidati alla presidenza

Da lapresse.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli sciamani peruviani hanno svolto un rituale lunedì per i due candidati alla presidenza. La cerimonia si è concentrata su entrambi i contendenti in corsa per la carica più alta del Paese. La pratica, tipica delle tradizioni locali, coinvolgeva elementi spirituali e simbolici. La partecipazione degli sciamani è avvenuta in un momento di forte attenzione politica nel paese. La cerimonia è stata condotta in un luogo di rilevanza culturale.

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Gli sciamani peruviani si sono riuniti lunedì per eseguire un rituale per i due contendenti in lizza per la presidenza del Paese. Keiko Fujimori e Roberto Sanchez si daranno battaglia per diventare leader del Paese al ballottaggio del 7 giugno, dopo essere avanzati al primo turno delle elezioni di aprile. Gli sciamani, riunitisi sulla costa nel distretto di Chorrilos, hanno mostrato i ritratti dei due candidati vicini nei sondaggi. La deputata Fujimori, 50 anni, figlia del defunto presidente Alberto Fujimori e candidata per la Fuerza Popular, ha raccolto al primo turno 2,8 milioni di voti, pari al 17,19% del totale. Ha raggiunto il ballottaggio presidenziale per la quarta volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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