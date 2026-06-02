Oroscopo di giugno 2026 segno per segno | il mese in cui il cielo cambia casa

L'oroscopo di giugno 2026 racconta il mese in cui il cielo cambia casa. Mentre l'Italia si avvia all'estate — gli esami di maturità, il ponte del 2, le prime partenze — lassù è il tempo dei grandi traslochi: il 19 sera Chirone lascia l'Ariete ed entra in Toro, dove non tornava dal 1977; il 30 mattina Giove esce dal Cancro dopo dodici mesi ed entra in Leone fino al 2027; e in mezzo, il 21, il solstizio porta il Sole in Cancro e con lui l'estate. Giugno è tutto qui: guardare cosa esce dalla porta e cosa entra. Firma: Artemide – Aggiornato il 2° giugno 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione prende la strada degli affetti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI GIUGNO 2026 SEGNO PER SEGNO - MERCURIO IN CANCRO - CHIRONE IN TORO

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