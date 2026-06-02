Ondata di maltempo in provincia alberi caduti a Polesine | chiuso il Giardino della Reggia di Colorno

Martedì 2 giugno, una forte perturbazione ha provocato alberi caduti e danni nella provincia di Parma, con particolare intensità nei comuni di Palanzano e Monchio delle Corti. A causa delle condizioni meteo avverse, il Giardino della Reggia di Colorno è stato chiuso al pubblico. L'allerta meteo era di livello giallo e arancione nelle zone montane, mentre la situazione ha causato disagi e interventi di ripristino. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui danni o sulle operazioni di soccorso.

Un'ondata di maltempo ha colpito Parma e provincia nel pomeriggio di martedì 2 giugno, giornata di allerta meteo giallo e arancione in alcune zone montane, nei comuni di Palanzano e di Monchio delle Corti. I vigili del fuoco sono intervenuti in varie zone, tra cui nel comune di Polesine Parmense. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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