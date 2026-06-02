Meteo Napoli tornano le piogge | ecco quando

Secondo le previsioni meteo, Napoli avrà oggi cielo parzialmente nuvoloso con temperature tra 20°C e 26°C. Sono attese alcune nubi sparse durante la giornata.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, con temperatura minima di 20°C e massima di 26°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 24°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, con una temperatura di 23°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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