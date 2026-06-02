Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Per mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, le previsioni meteo sono state pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e sono state aggiornate al 2 giugno.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 giugno. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “transito di una modesta perturbazione nella notte e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Meteo in Liguria, che tempo farà nel weekend Le previsioni di 3Bmeteo

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