Meta sta sviluppando nuovi dispositivi di intelligenza artificiale da indossare. L’azienda ha annunciato l’arrivo di strumenti che integrano l’IA in dispositivi indossabili, consentendo di utilizzare queste tecnologie direttamente attraverso oggetti fisici. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui modelli o le funzionalità, ma si tratta di un passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale in dispositivi di uso quotidiano.

Se ora abbiamo strumenti di intelligenza artificiale a portata di clic, immaginate come sarebbe poterli direttamente indossare. Anche se abbiamo avuto già modo di assistere a modelli analoghi, Meta sembra voler attuare una strategia più aggressiva, proponendosi di offrire al pubblico non una o due, ma ben cinque dispositivi IA da utilizzare come accessorio. Dagli occhiali alle collane, le alternative sembrano promettenti. Pur trattandosi momentaneamente di indiscrezioni, una nota aziendale pubblicata da The Information riferisce che dovrebbero arrivare a breve, proprio nel 2026. Dai ciondoli agli occhiali: quali sono i dispositivi IA che Meta vuole proporre?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meta, in arrivo nuovi dispositivi IA indossabili: cosa propone l’azienda?

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