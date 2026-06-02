Messuri | La Spezia rischia il degrado per il turismo di massa

La Spezia teme il degrado del centro storico a causa del turismo di massa. Le autorità hanno adottato decisioni che hanno trasformato il Golfo dei Poeti in un’area affollata e poco curata. La presenza di visitatori temporanei ha portato a un sovraffollamento e a un progressivo deterioramento degli spazi urbani. Si cerca ora di capire come il centro storico possa resistere all’invasione di visitatori che frequentano solo per brevi soste.

? Domande chiave Come può il centro storico sopravvivere all'invasione del turismo mordi e fuggi?. Quali decisioni amministrative hanno trasformato il Golfo dei Poeti in quello degli zombie?. Chi deve assumersi la responsabilità diretta della sicurezza e del decoro urbano?. Come cambierà la composizione delle liste elettorali per risolvere la crisi cittadina?.? In Breve Trasformazione stazione ferroviaria in hub logistico per flussi verso le Cinque Terre. Nuova stazione marittima causa aumento inquinamento e disordine per migliaia di crocieristi. Occupazione strade del centro storico da parte di bar e ristoranti con prezzi contenuti. Risse e abbandono rifiuti plastici durante le serate dal venerdì alla domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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