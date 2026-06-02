Maxi impianto fotovoltaico in via Setti la lettera della 16enne Nicole | Sto imparando una lezione molto dura partecipare non basta
Una ragazza di 16 anni, residente in via Setti nel quartiere Colombo, a Parma, ha scritto una lettera in cui afferma di aver appreso una lezione difficile, sottolineando che partecipare non basta. La lettera si riferisce al progetto di un grande impianto fotovoltaico che sorgerà su un terreno agricolo nelle vicinanze. La realizzazione dell’impianto è in corso, e la ragazza vive a pochi metri dal sito interessato.
Nicole Bianchi ha 16 anni e vive in via Setti, nel quartiere Colombo a Parma, a pochi metri dal terreno agricolo dove verrà realizzato un mega impianto fotovoltaico. Proprio tra via Setti, via Rocchi e via Benedetta esiste un progetto che prevede la costruzione di un parco fotovoltaico su 14. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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