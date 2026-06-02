Maturità 8 consigli per gestire ansia e stress

La maturità rappresenta il momento di chiusura di un percorso scolastico di secondo grado. Per molti studenti, questa fase può essere accompagnata da ansia e stress. Sono consigliato di pianificare lo studio, fare pause regolari e mantenere un’alimentazione equilibrata. È utile anche praticare tecniche di rilassamento, evitare confronti con altri e mantenere un ritmo di vita regolare. In alcuni casi, si suggerisce di parlare con amici o familiari per condividere le proprie emozioni.

Per molti studenti, questo periodo conclusivo dell’anno scolastico rappresenta il completamento di un importante progetto formativo relativo alla scuola secondaria di secondo grado. In tale fase, per ottimizzare l’apprendimento scolastico, inteso come processo inerente alle aree di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, è necessario un ulteriore impegno ed una maggiore concentrazione. Sono richieste capacità di problem solving e competenze in ordine all’autonomia, utili ad affrontare l’esame di maturità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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3 Consigli per Gestire lAnsia da Esame | Istituto Formativo Aladia

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