MATTARELLA CONDUCE PRESERALE E PRIME TIME RAI1 | EVENTO STORICO 2 GIUGNO

Il 2 giugno, Sergio Mattarella sarà protagonista del palinsesto di Rai1, includendo programmi di preserale e prima serata. È la prima volta che un Presidente della Repubblica conduce un evento di questa portata sulla rete pubblica. L’evento è stato annunciato come storico, con il presidente che parteciperà in prima persona alle trasmissioni. La giornata vedrà Mattarella coinvolto in diverse fasi del palinsesto, rendendo questa occasione unica nel suo genere.

Sergio Mattarella re di Rai1 per un giorno. Martedì 2 giugno l’amatissimo Presidente della Repubblica sarà infatti il protagonista del palinsesto, compresi preserale e prima serata. Martedì 2 giugno si entra in tutta Italia e televisivamente su Rai1 nel cuore della Festa della Repubblica?con la tradizionale Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?che sarà trasmessa a cura del?Tg1 e Rai Quirinale?(dalle 9.10 alle 12). Nel preserale di Rai1 “Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà”?(ore 18.50). Dieci giovani under 35 incontrano il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale: in occasione dell’ 80° anniversario della Repubblica, un dialogo su passato, presente e futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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MATTARELLA CONDUCE PRESERALE E PRIME TIME : EVENTO STORICO 2 GIUGNO

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