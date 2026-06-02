L’Unione Montana ringrazia i medici

L’Unione Montana ha espresso gratitudine ai medici di famiglia del Distretto, che hanno richiesto di partecipare alla pianificazione della futura Casa di Comunità in fase di realizzazione a Cagli.

"Noi al fianco di tutti i medici di famiglia del nostro Distretto che hanno richiesto di essere coinvolti nel percorso organizzativo della futura Casa di Comunità che si sta realizzando a Cagli. Interpretando il sentimento di tutti i colleghi sindaci, ho voluto ringraziare formalmente, come presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone per tramite della coordinatrice dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale, raggruppamento di medici di medicina generale del territorio) di Cagli Angela Maria Rossi, tutti i medici di famiglia per questa ennesima dimostrazione di serietà e professionalità". A parlare è il presidente dell’ente montano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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