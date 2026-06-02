L' oroscopo di mercoledì 3 giugno 2026 | le stelle sotto la Torre

Da pisatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 3 giugno 2026, un incendio si è sviluppato in un edificio nel centro storico di Pisa. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si sono verificati feriti. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.

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