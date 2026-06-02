Logitech Signature Comfort Plus | mouse e tastiera dall’elevato comfort

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo set di mouse e tastiera è stato presentato da Logitech, chiamato Signature Comfort Plus. Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire un elevato livello di comfort durante lunghe sessioni di utilizzo. La tastiera e il mouse si distinguono per un design ergonomico e materiali studiati per ridurre l’affaticamento delle mani. La gamma si rivolge a chi lavora o si dedica a attività personali per molte ore al giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Logitech ha annunciato la nuova gamma Signature Comfort Plus pensata per chi trascorre molte ore alla scrivania, tra lavoro e attività personali. La linea comprende il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, il kit tastiera e mouse MK880 e il mouse M840 L senza. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Logitech Signature Comfort Plus MK880 Combo Unboxing

Video Logitech Signature Comfort Plus MK880 Combo Unboxing

Notizie e thread social correlati

In Stock Logitech Signature Mk650 Combo: Guida completaIn questo articolo si presenta una panoramica sulla confezione di tastiera e mouse Logitech Signature Mk650 Combo disponibile in stock.

Tutto su Hp Kit Tastiera E Mouse WirelessUn articolo fornisce dettagli sul kit di tastiera e mouse wireless di HP, includendo informazioni sui componenti e sulle funzionalità.

Temi più discussi: Signature Comfort Plus, il primo mouse Logitech con cuscinetto palmare per lavorare ore e ore senza stancarti; Logitech Signature Comfort Plus, la nuova linea per chi lavora molte ore al PC; Logitech presenta la nuova linea Signature Comfort Plus con mouse ergonomici e combo tastiera pensati per il massimo comfort; Logitech Signature Comfort Plus: periferiche comode anche dopo ore d'uso.

logitech signature comfort logitech signature comfort plusLogitech Signature Comfort Plus: la combo mouse tastiera perfetta per l'ufficio (e non solo)Tastiera Wave con poggiapolsi integrato, tasto dedicato all’intelligenza artificiale, mouse leggero con SmartWheel e gestione simultanea di tre dispositivi: Logitech rinnova la gamma Signature per lav ... edge9.hwupgrade.it

logitech signature comfort logitech signature comfort plusLogitech ammorbidisce mouse e tastiera con Signature Comfort PlusLogitech ha annunciato la nuova Signature Comfort Plus, una linea di mouse e tastiera pensata per essere comoda per chi lavora. techprincess.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web