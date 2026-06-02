Logitech Signature Comfort Plus | mouse e tastiera dall’elevato comfort

Un nuovo set di mouse e tastiera è stato presentato da Logitech, chiamato Signature Comfort Plus. Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire un elevato livello di comfort durante lunghe sessioni di utilizzo. La tastiera e il mouse si distinguono per un design ergonomico e materiali studiati per ridurre l’affaticamento delle mani. La gamma si rivolge a chi lavora o si dedica a attività personali per molte ore al giorno.

Logitech ha annunciato la nuova gamma Signature Comfort Plus pensata per chi trascorre molte ore alla scrivania, tra lavoro e attività personali. La linea comprende il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, il kit tastiera e mouse MK880 e il mouse M840 L senza. 🔗 Leggi su Today.it

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Logitech Signature Comfort Plus MK880 Combo Unboxing

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