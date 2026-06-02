Ariete Mercurio inizia ufficialmente il lungo transito nel Cancro, segno che governa i rapporti familiari, i contatti più o meno positivi con i fratelli e le persone che fanno parte del vostro mondo privato. La congiunzione con Venere aumenta lo stress, provocato anche dalla Luna passata in Capricorno, prendetevi tempo per riflettere e ponderare bene le idee che si sono affacciate alla vostra mente in questi ultimi tempi. Pensate che non ci sarà più fortuna? Sbagliato, tra un mese Giove sarà in Leone. Toro Oggi nasce nel Cancro un aspetto che interessa tutti i segni, per la famiglia. Si tratta della congiunzione tra Giove e Mercurio, entrambi contro la Luna passata in Capricorno, ma essendo questi corpi celesti in sintonia perfetta con il Toro, le prospettive che apre questo martedì sono eccezionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, Oroscopo di martedì 2 giugno 2026

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