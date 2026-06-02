Oggi le prime pagine sono dedicate alle celebrazioni per il 2 giugno, con eventi ufficiali e manifestazioni pubbliche. In Medio Oriente si sono svolti negoziati tra le parti coinvolte, senza dettagli sui risultati. Nel mondo dello sport, tre tennisti italiani sono qualificati per i quarti di finale di un torneo internazionale. La giornata si presenta ricca di avvenimenti in diversi settori.

Stamattina diversi quotidiani aprono con le celebrazioni per gli 80 anni dal referendum del 1946, quindi dalla nascita simbolica della repubblica italiana. Fra le altre notizie più in vista compaiono le trattative fra Stati Uniti e Iran sulla guerra in Medio Oriente, i quattro braccianti ritrovati morti in un’auto in provincia di Cosenza, e l’inchiesta sulla costruzione del consolato statunitense a Milano. I quotidiani sportivi si occupano parecchio di calciomercato e di tennis. Interamente causato dagli esseri umani: dove prima c'era l'enorme lago d'Aral, in Asia centrale, oggi c'è quasi solo deserto Ci sono frazioni o pezzetti di terra che appartengono a una regione ma si trovano in un'altra, e spesso hanno storie notevoli 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di Repubblica, dal 1996 al 2005: in fondo poteva andare peggio?; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi.

#rassegnastampa #2giugno | Le prime pagine dei quotidiani di San Marino, Rimini e Romagna sanmarinortv.sm/rassegna-stampa x.com

Ecco le prime quattro pagine di un breve fumetto di Mulan che ho commissionato! La sceneggiatura è mia, l'arte è di Kay Ksy La reddit

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 2 giugno 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in ... msn.com

Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Milan, scappano tuttiVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com