La Turchia vola ai Mondiali | i tifosi creano un corteo infinito scortano tutti fino all'aeroporto
La nazionale turca di calcio è partita per i Mondiali negli Stati Uniti, accompagnata da un lungo corteo di auto di tifosi. I sostenitori hanno seguito la squadra fino all’aeroporto, creando un convoglio continuo. La squadra si è imbarcata per il viaggio internazionale, con i tifosi ancora presenti lungo il percorso. La scena si è svolta senza incidenti o interruzioni, con la presenza di numerosi supporter lungo il tragitto.
Un convoglio di auto ha scortato la nazionale della Turchia fino all'aeroporto, dove la squadra si è imbarcata per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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