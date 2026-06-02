La Turchia vola ai Mondiali | i tifosi creano un corteo infinito scortano tutti fino all'aeroporto

Notizia in breve

La nazionale turca di calcio è partita per i Mondiali negli Stati Uniti, accompagnata da un lungo corteo di auto di tifosi. I sostenitori hanno seguito la squadra fino all’aeroporto, creando un convoglio continuo. La squadra si è imbarcata per il viaggio internazionale, con i tifosi ancora presenti lungo il percorso. La scena si è svolta senza incidenti o interruzioni, con la presenza di numerosi supporter lungo il tragitto.