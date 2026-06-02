Israele mina le trattative Iran-Usa Teheran | chiusura totale di Hormuz

Israele ha condotto un'operazione militare in Libano, violando la tregua stabilita, e questa azione ha aumentato la tensione con l'Iran. Teheran ha risposto annunciando la chiusura totale dello Stretto di Hormuz, coinvolgendo anche gli Stati Uniti. La repubblica islamica ha accusato anche Washington di essere responsabile delle azioni militari e degli attacchi nella regione. La situazione si è intensificata in seguito alla nuova offensiva israeliana.

È tornato a farsi in salita il processo diplomatico tra Washington e Teheran. Domenica sera, gli Stati Uniti hanno reso noto di aver condotto degli attacchi di natura ritorsiva contro alcune postazioni militari in Iran. «Il Comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar iraniani e siti di comando e controllo per droni a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm questo fine settimana», ha dichiarato Centcom, per poi aggiungere: «Gli attacchi mirati e deliberati sono avvenuti in risposta alle azioni aggressive dell’Iran, tra cui l’abbattimento di un drone statunitense Mq-1 che operava su acque internazionali». Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno intercettato due missili balistici lanciati dall’Iran contro le forze americane in Kuwait. 🔗 Leggi su Laverita.info

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USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo

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