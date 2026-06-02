Infiorata di Taurianova 2026 | tra i colori e i profumi sboccerà anche il ricordo di Gianni Versace

Durante l’Infiorata di Taurianova 2026, i fiori e i profumi daranno vita a un omaggio dedicato a Gianni Versace. La manifestazione, con il tema “Made in Italy - Il Genio Creativo Italiano”, prevede l’allestimento di un’opera floreale che rappresenta il famoso stilista. L’installazione sarà collocata nel percorso della sfilata di fiori, coinvolgendo artisti e volontari locali. La celebrazione si svolgerà nel centro della cittadina, con decorazioni e dettagli ispirati alla moda.

L’Infiorata di Taurianova 2026 quest’anno sarà dedicata al tema del “Made in Italy - Il Genio Creativo Italiano” e fra le tante attività che la caratterizzeranno ci sarà lo splendido omaggio a una delle figure più straordinarie che l’Italia abbia donato al mondo della moda: Gianni Versace.Tra i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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