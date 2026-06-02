Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica si aggira oggi a 0,1365 euro per kilowattora. L’aggiornamento si riferisce al 2 giugno 2026. Durante la giornata, il prezzo ha mostrato variazioni orarie, ma i dettagli specifici non sono stati comunicati. La cifra rappresenta il valore attuale del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 02 Giugno 2026 si attesta a 0,1365 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (01 Giugno 2026), il prezzo minimo è stato registrato alle ore 16 con 0,0919 €kWh, mentre il massimo si è avuto alle ore 21 con 0,1605 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane, in particolare tra le 14 e le 16, mentre le fasce serali, tra le 19 e le 22, hanno rappresentato il picco massimo di costo. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 02062026 0,1365 +0,0158... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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