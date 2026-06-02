GUIDA TV 2 GIUGNO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Notizia in breve

Stasera in tv si può seguire una varietà di programmi tra Rai, Mediaset, La7 e Discovery. La guida tv segnala diverse opzioni, tra film, talk show e serie. Sono previste anche alcune trasmissioni sportive e programmi di intrattenimento. La programmazione include eventi di prima serata e repliche. Per chi desidera partecipare, è possibile giocare al Totoshare e indovinare gli ascolti serali. La guida fornisce dettagli su orari e canali di trasmissione.