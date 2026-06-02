Giustizia civile in affanno nel 2024 meno processi smaltiti di quelli nuovi

Nel 2024, in Italia, i processi civili definiti sono meno di quelli nuovi, con un tasso di smaltimento di 0,99. Dal 2014 al 2024, l’indice nazionale di processi in corso è sceso da 1,39 a 1,13. La giustizia civile continua a registrare un rallentamento, con un numero crescente di pratiche pendenti rispetto a quelle risolte.

Nel 2024 la giustizia civile italiana è ancora poco sotto la soglia di equilibrio tra procedimenti definiti e sopravvenuti (clearance rate 0,99) ma è il trend decennale a spiegare la traiettoria di un sistema in affanno: dal 2014 al 2024 l'indice nazionale scende da 1,39 a 1,13, con una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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