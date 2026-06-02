Gaia il rimpianto del padre che non riuscì a salvarla
Un padre ha riferito di aver accompagnato la figlia dal dentista, dopo che lei aveva estratto un altro dente del giudizio circa 20 giorni prima. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell'accompagnamento o sulle condizioni di salute della ragazza. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali complicazioni o esiti successivi all’intervento odontoiatrico.
«Ho accompagnato io Gaia dal dentista, aveva levato un altro dente del giudizio solo 20 giorni prima. Ero in sala d’attesa da un’ora quando un’assistente mi viene a chiamare, chiedendomi di andare da lei. Pensavo volesse tenermi la mano, che le fosse venuta paura o che l’estrazione fosse rinviata. Invece l’ho trovata cianotica, il cuore non batteva più e le stavano facendo un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Non si è più risvegliata». Ipotizzando una reazione allergica all’anestesia, le hanno dato subito l’antidoto e hanno proseguito con le manovre per rianimarla, tra bombola d’ossigeno e massaggio cardiaco. In pochi minuti è arrivato anche l’elisoccorso, con macchinari ultramoderni hanno provato a rianimarla, ma niente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Lost Face by Jack London | A Tale of Survival & Cunning
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