«Ho accompagnato io Gaia dal dentista, aveva levato un altro dente del giudizio solo 20 giorni prima. Ero in sala d’attesa da un’ora quando un’assistente mi viene a chiamare, chiedendomi di andare da lei. Pensavo volesse tenermi la mano, che le fosse venuta paura o che l’estrazione fosse rinviata. Invece l’ho trovata cianotica, il cuore non batteva più e le stavano facendo un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Non si è più risvegliata». Ipotizzando una reazione allergica all’anestesia, le hanno dato subito l’antidoto e hanno proseguito con le manovre per rianimarla, tra bombola d’ossigeno e massaggio cardiaco. In pochi minuti è arrivato anche l’elisoccorso, con macchinari ultramoderni hanno provato a rianimarla, ma niente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Gaia, il rimpianto del padre, che non riuscì a salvarla

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Lost Face by Jack London | A Tale of Survival & Cunning

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