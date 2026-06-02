Fuga e caos in centro per sfuggire alla polizia | bloccato e arrestato per spaccio

Nel centro di Bologna, un controllo di routine nel pomeriggio di lunedì ha portato a un inseguimento a piedi. Un giovane è stato fermato dalla polizia, ma ha tentato di scappare attraversando le strade principali. Dopo aver attraversato diverse vie, è stato raggiunto e arrestato. Durante l’intervento, si è verificato anche un breve momento di confusione tra i passanti. L’individuo è stato identificato come coinvolto in attività di spaccio.

Un controllo di routine nel pomeriggio lunedì si è trasformato in un movimentato inseguimento a piedi nel cuore di Bologna, conclusosi con l'arresto di un giovane spacciatore. Intorno alle 15.30, una pattuglia della polizia ha notato il ragazzo sulla scalinata del Pincio, all'interno del parco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Fuga da film e paura tra le strade cittadine: la Polizia si schianta inseguendo i malviventi

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