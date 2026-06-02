Feste di strada in città | la Notte Bianca di via D' Azeglio alta

Giovedì 2 luglio, dalle 19 alle 24, via D’Azeglio Alta sarà chiusa al traffico per ospitare una festa di strada. La strada si trasforma in un palco all'aperto, con musica e attività dedicate ai partecipanti. L’evento si svolge nel centro di Bologna e dura cinque ore, coinvolgendo i residenti e i visitatori della zona.

Giovedì 2 luglio, dalle ore 19.00 alle 24.00, Via D’Azeglio Alta si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per una serata di festa e convivialità nel cuore di Bologna. Per l’occasione, la strada sarà completamente pedonalizzata nel tratto compreso tra Porta San Mamolo e Via Urbana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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La Notte Bianca del Liceo Artistico

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