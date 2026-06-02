Far Away anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026 | Alya scopre il segreto su Boran!

Far Away, anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026: Una confessione inattesa porta Alya a scoprire una verità rimasta nascosta per anni. Il passato di Boran torna improvvisamente al centro della scena e la protagonista decide di affrontare Cihan per ottenere delle risposte. Intanto Sadakat scopre che il segreto è stato divulgato e reagisce immediatamente. Le puntate di Far Away in onda dall’8 al 12 giugno 2026 saranno caratterizzate da eventi drammatici che metteranno Alya davanti a scelte sempre più difficili. La donna dovrà affrontare tradimenti, segreti di famiglia e ostacoli che sembrano impedirle in ogni modo di costruire un futuro insieme al piccolo Deniz. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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