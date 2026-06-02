Estrazione Million Day di oggi 2 giugno 2026 | i numeri vincenti di martedì

Da tpi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I numeri vincenti del Million Day di oggi, 2 giugno 2026, sono stati estratti alle ore 19.00. La combinazione fortunata include cinque numeri, annunciati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno, e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna variazione rispetto alle modalità consuete di estrazione, con i numeri disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La vincita massima possibile è di un milione di euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estrazione Million Day oggi martedì 2 giugno 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 2 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 2 giugno 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 2 GIUGNO 2026 LIVE – ORE 20,30   Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione million day di oggi 2 giugno 2026 i numeri vincenti di marted236
© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 2 giugno 2026: i numeri vincenti di martedì
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 24 Marzo 2026

Video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 24 Marzo 2026

Notizie e thread social correlati

Estrazione Million Day di oggi, 7 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, martedì 7 aprile 2026.

Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìL'estrazione del Million Day di oggi, 5 maggio 2026, si è svolta come di consueto.

Temi più discussi: Estrazione Million Day 28 maggio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 26 maggio; Estrazioni MillionDAY ed EXTRA MillionDAY del 27 maggio 2026; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di lunedì 1° giugno.

estrazione million day estrazione million day diMillion Day, numeri vincenti di oggi lunedì 1 giugno 2026 | L’estrazione delle ore 13:00Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di lunedì 1 giugno 2026: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Estrazione Million Day di oggi 31 maggio 2026 | I numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 31 maggio 2026, ore 20:30: scopriamo quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web