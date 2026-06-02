Estrazione Million Day di oggi 2 giugno 2026 | i numeri vincenti di martedì

Notizia in breve

I numeri vincenti del Million Day di oggi, 2 giugno 2026, sono stati estratti alle ore 19.00. La combinazione fortunata include cinque numeri, annunciati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno, e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna variazione rispetto alle modalità consuete di estrazione, con i numeri disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La vincita massima possibile è di un milione di euro.