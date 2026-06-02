Estrazione Million Day di oggi 2 giugno 2026 | i numeri vincenti di martedì
I numeri vincenti del Million Day di oggi, 2 giugno 2026, sono stati estratti alle ore 19.00. La combinazione fortunata include cinque numeri, annunciati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno, e i risultati vengono pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna variazione rispetto alle modalità consuete di estrazione, con i numeri disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La vincita massima possibile è di un milione di euro.
Estrazione Million Day oggi martedì 2 giugno 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 2 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 2 giugno 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 2 GIUGNO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 24 Marzo 2026
Notizie e thread social correlati
Estrazione Million Day di oggi, 7 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, martedì 7 aprile 2026.
Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìL'estrazione del Million Day di oggi, 5 maggio 2026, si è svolta come di consueto.
Temi più discussi: Estrazione Million Day 28 maggio 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 26 maggio; Estrazioni MillionDAY ed EXTRA MillionDAY del 27 maggio 2026; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di lunedì 1° giugno.
Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di venerdì 29 maggio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - Facebook facebook
Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com
Million Day, numeri vincenti di oggi lunedì 1 giugno 2026 | L’estrazione delle ore 13:00Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di lunedì 1 giugno 2026: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net
Estrazione Million Day di oggi 31 maggio 2026 | I numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 31 maggio 2026, ore 20:30: scopriamo quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net