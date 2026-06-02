Due mesi dalla scomparsa di Domenico Racanati il grido di dolore della famiglia che si appella a Meloni e Mattarella

Due mesi dopo la scomparsa di un uomo di 53 anni avvenuta il 2 aprile durante il crollo di un ponte tra Abruzzo e Molise, la famiglia si rivolge alle autorità chiedendo risposte. L'uomo, residente a Bisceglie, è ancora disperso dopo l'incidente che ha causato la perdita del ponte e la sua scomparsa. La famiglia ha fatto appello alle istituzioni e ai rappresentanti politici per accelerare le ricerche.

Sono trascorsi esattamente due mesi dalla scomparsa di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie di cui si sono perse le tracce il 2 aprile scorso, a seguito del crollo del ponte sul fiume Trigno, fra Abruzzo e Molise. Era Giovedì Santo e il maltempo flagellava il Centro-Sud da giorni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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