Cultura in lutto addio al celebre studioso | una leggenda per questo!

Il corpo di Ermanno Arslan è stato trovato ieri nel suo studio, dopo che non aveva risposto alle chiamate. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte. Arslan, 75 anni, era noto per i suoi studi sulla numismatica e il Medioevo, e aveva pubblicato numerosi saggi e libri nel corso della sua carriera. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

Il mondo della cultura, dell’archeologia e della ricerca storica piange la scomparsa di Ermanno Arslan, uno dei più autorevoli studiosi italiani di numismatica e storia medievale. Accademico dei Lincei e punto di riferimento internazionale per gli studi sulle monete antiche e medievali, Arslan è morto a Milano all’età di 85 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla famiglia. L’ultimo saluto si terrà lunedì 8 giugno presso la Casa Funeraria San Siro di Milano. Lo studioso che raccontava la storia attraverso le monete. Ermanno Arslan era considerato uno dei massimi esperti europei di numismatica, disciplina che studia le monete e il loro ruolo nella storia delle civiltà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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