Cosa è successo a Stefano De Martino? Le foto provocatorie che hanno incuriosito i fan la verità dietro è un’altra

Da screenworld.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino ha pubblicato foto in cui appare senza la sua immagine abituale da conduttore formale, senza camicia bianca, cravatta o pantaloni eleganti. Le immagini hanno suscitato curiosità tra i fan, ma la sua scelta è stata motivata da altri motivi. La decisione di mostrarsi in modo più rilassato non rappresenta un cambiamento permanente nel suo stile professionale. Le foto sono state scattate in un contesto diverso rispetto alle sue apparizioni pubbliche usuali.

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Stefano De Martino ha deciso di mettere in pausa la sua immagine da conduttore impeccabile. Niente camicia bianca aderente, niente cravatta annodata con cura, niente pantaloni eleganti da prime time. Su Instagram è comparso un altro De Martino, costruito su codici estetici completamente diversi da quelli che il pubblico televisivo conosce. Un carosello di scatti in bianco e nero firmati dal fotografo Raffaele Marone ha mostrato il conduttore di Affari Tuoi in una versione urban, con giacca di pelle consumata, sguardo diretto all’obiettivo e un dettaglio che ha catalizzato l’attenzione: i grillz d’oro sui denti. Mascherine metalliche applicate sulla dentatura, simbolo storicamente legato alla cultura hip-hop e rap, sdoganate nel mainstream da artisti come Rihanna e Madonna. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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