Cervello cosa scorda di controllare | il segreto della nostra mente

In una classe, in un ufficio o in un gruppo di lavoro, ci accorgiamo subito di chi è presente. Ma c’è una cosa molto più difficile da notare: chi non c’è affatto. E proprio qui nasce un fenomeno curioso studiato dalla psicologia sociale: spesso le persone non si accorgono dell’assenza dei gruppi minoritari, anche quando questa è evidente. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha mostrato qualcosa di controintuitivo: il nostro cervello è molto bravo a notare le presenze, ma molto meno bravo a notare le assenze. La spiegazione è semplice: la mente umana funziona come una specie di “faro” che illumina ciò che vede davanti a sé. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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