Il 2 e il 3 giugno 1946 gli italiani andarono a votare. Referendum costituzionale, per scegliere che forma dare al nuovo stato. Monarchia o repubblica. Dopo la guerra e il ventennio fascista. Il 10 giugno il conteggio venne reso pubblico: 12.717. 923 voti per la repubblica e 10.719.284 per la monarchia. In percentuale: 54,3% e 45,7%. Il 18 giugno la Corte di Cassazione decretò la nascita della Repubblica Italiana. A seguire una serie di frasi, citazioni o testi da inviare per festeggiare la Festa della Repubblica il 2 giugno. Festa della Repubblica: frasi dei politici e della Costituzione. Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buona Festa della Repubblica, ecco le frasi da dedicare e inviare per il 2 giugno

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