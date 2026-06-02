A partire da questa settimana, si terrà nuovamente l’udienza cittadina a Bolzano, un’occasione per i residenti di confrontarsi direttamente con le autorità. L’incontro si svolgerà in una sala comunale nel centro della città, aperto a tutti i cittadini che desiderano portare questioni e segnalazioni. Durante l’evento, verranno affrontati temi legati ai servizi pubblici, alla viabilità e alla sicurezza, con un focus sui problemi segnalati più frequentemente dai cittadini stessi.

? Punti chiave Quali problemi specifici dei residenti potranno finalmente essere discussi?. Dove si terrà esattamente l'incontro per il confronto diretto?. Come influiranno le segnalazioni dei cittadini sullo sviluppo del quartiere?. Chi potrà partecipare all'udienza per proporre soluzioni concrete?.? In Breve Mercoledì 3 giugno ore 18 presso Sala Matrimoni vecchio municipio Bolzano. Terza edizione dell'iniziativa organizzata dalla Circoscrizione Centro-Piani-Rencio. Marco Manfrini promuove l'apertura a segnalazioni e suggerimenti per i residenti. Informazioni e date prossimi incontri consultabili sul sito del Comune di Bolzano. Mercoledì 3 giugno alle ore 18 l’appuntamento per l’udienza cittadina a Bolzano: torna il confronto diretto tra i residenti e il Consiglio di quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, torna l’udienza cittadina: dialogo aperto ai residenti

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