Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

La replica dell’ultima puntata di Beautiful è disponibile in streaming sul sito ufficiale e su alcune piattaforme di video on demand. La puntata, trasmessa oggi, vede protagonisti i personaggi principali della soap opera americana, che da oltre 25 anni tiene incollato il pubblico nel primo pomeriggio. Gli utenti possono accedere alla replica in modo gratuito o tramite abbonamento, a seconda del servizio scelto. La puntata include le scene più recenti e i momenti chiave della trama.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 2 Giugno. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Beautiful Anticipazioni: Esiste L'Ultima Puntata

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