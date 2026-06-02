Il film nato da un’immagine virale su Internet sta attirando al cinema molti giovani, con incassi straordinari e un'accoglienza così e così Backrooms, il film horror diretto dall’esordiente Kane Parsons e tratto da un grande fenomeno di culto su Internet, è stato il più visto nei primi quattro giorni di programmazione nelle sale italiane. Tra giovedì 28 e domenica 31 maggio ha incassato oltre 1,7 milioni di euro, che insieme ai circa 100 milioni incassati nel resto del mondo ne hanno fatto, considerando solo il primo fine settimana dall’uscita, l’horror di maggior successo dell’anno. È un risultato ben oltre le aspettative, considerando che Backrooms è costato circa 8,5 milioni di euro e che a dirigerlo era un ventenne alla sua prima esperienza con una produzione di questo livello. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Backrooms” sta avendo un successo inaspettato

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THE BACKROOMS MOVIE IS RUINED

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Per Deadline, 'Backrooms' sta incassando oltre $6M oggi e si prevede che manterrà -55% fino a $36M nel suo secondo weekend, contro i nuovi arrivati 'Masters of the Universe' ($25-35M) e 'Scary Movie' ($35-45M). reddit

Stando a quanto riporta Box Office Mojo, in questo momento, in tutto il mondo, Obsession di Curry Barker ha incassato circa 114 milioni di dollari, e per un film che è costato appena 750mila dollari è una cifra incredibile. Una cosa simile - simile, non identica: a x.com

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