Auto vendite ancora positive Bene Stellantis
Il mercato italiano delle auto continua a crescere, con un aumento delle vendite soprattutto nel segmento delle vetture elettriche. Tra i marchi più venduti, si registra un rafforzamento dei produttori cinesi, che ora rappresentano il 14% del mercato. Anche il settore delle auto tradizionali mostra segnali di stabilità, mentre il gruppo automobilistico di maggior rilievo registra buone performance.
Il mercato italiano dell’auto cresce ancora, grazie alle elettriche, e si rafforzano i brand cinesi che conquistano una quota del 14%. A maggio sono state immatricolate 150.096 auto, il 7,64% in più dello stesso mese dell’anno scorso. Il totale dei cinque mesi è di 790.031 immatricolazioni, in crescita del 9,38% sull’analogo periodo del 2025. A spingere le vendite sono gli incentivi varati dal governo in ottobre: secondo le elaborazioni dell’Anfia la quota delle auto full electric immatricolate è raddoppiata, raggiungendo a maggio l’8,8% e da inizio anno l’8,2%. Il Centro Studi Promnotor osserva che la crescita "è concentrata su pochi attori, in particolare i brand cinesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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