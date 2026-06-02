auto vendite ancora positive bene stellantis

Il mercato italiano dell’auto cresce ancora, grazie alle elettriche, e si rafforzano i brand cinesi che conquistano una quota del 14%. A maggio sono state immatricolate 150.096 auto, il 7,64% in più dello stesso mese dell’anno scorso. Il totale dei cinque mesi è di 790.031 immatricolazioni, in crescita del 9,38% sull’analogo periodo del 2025. A spingere le vendite sono gli incentivi varati dal governo in ottobre: secondo le elaborazioni dell’Anfia la quota delle auto full electric immatricolate è raddoppiata, raggiungendo a maggio l’8,8% e da inizio anno l’8,2%. Il Centro Studi Promnotor osserva che la crescita "è concentrata su pochi attori, in particolare i brand cinesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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