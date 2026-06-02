Un candidato locale ha bloccato un assessore sulla propria pagina Facebook. La decisione ha portato alla convocazione dell’ONU, che cercherà di facilitare il dialogo tra i centri giovanili coinvolti. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e aumentato la pressione sulla campagna elettorale in corso nella città toscana. Nessuna delle parti ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

AREZZO – Sale la tensione nella campagna elettorale aretina dopo il clamoroso incidente diplomatico consumatosi sui social: un candidato a sindaco avrebbe bloccato un assessore comunale su Facebook, aprendo una crisi istituzionale che gli osservatori internazionali paragonano già alla Guerra Fredda, ma con più commenti e meno missili. A denunciare l’accaduto è stato l’assessore Federico Scapecchi, che ha scoperto di essere stato espulso dal dibattito digitale dopo aver ricordato l’esistenza di alcuni centri di aggregazione giovanile non menzionati in un video elettorale. Da quel momento il confronto politico si è immediatamente spostato sui temi davvero importanti: chi ha bloccato chi, chi ha bannato prima e quanti cittadini risultano attualmente esclusi dalla visualizzazione dei post. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, candidato blocca assessore su Facebook: convocato l’ONU per ristabilire il dialogo tra i centri giovanili

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