Domenica, un’esplosione ha colpito un edificio nel nord-est del Myanmar, presumibilmente usato come deposito di esplosivi per l’attività mineraria. L’incidente ha causato la morte di oltre 50 persone, secondo soccorritori e media indipendenti. L’edificio era pieno di esplosivi, e l’esplosione ha provocato danni significativi. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell’esplosione.

Un’esplosione avvenuta domenica in un edificio nel nord-est del Myanmar, che si ritiene fosse adibito a deposito di esplosivi per l’attività mineraria, ha causato la morte di oltre 50 persone, secondo quanto riferito dai soccorritori e da media indipendenti. Circa altre 70 persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno nel villaggio di Kaungtup, nel comune di Namhkam. La zona, situata a circa 3 chilometri (2 miglia) a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell’Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang, un gruppo armato etnico che si è scontrato sporadicamente con il governo centrale del Myanmar. Un soccorritore accorso sul luogo dell’esplosione ha riferito all’Associated Press che entro domenica sera erano stati recuperati 46 corpi, tra cui sei bambini, che sono stati poi portati al crematorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un’esplosione in un edificio pieno di esplosivi in ??Myanmar ha ucciso oltre 50 persone

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