Ulisse il piacere della scoperta | le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
Il programma di Alberto Angela su Rai 1 il 1 giugno 2026 si intitola “Ulisse, il piacere della scoperta”. La trasmissione si concentrerà su temi storici e archeologici, con approfondimenti e immagini di reperti antichi. Saranno presentate nuove scoperte e ricostruzioni di eventi passati, senza interventi di ospiti o commenti esterni. La puntata sarà trasmessa in prima serata, con una durata di circa un’ora.
Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 1 giugno 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi. Rai Cultura celebra il genio di Leonardo Da Vinci riproponendo una puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta” interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza. Il viaggio di Alberto Angela comincerà in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni di vita. E, tra atmosfere Rinascimentali, si scoprirà la genesi di tantissime opere... 🔗 Leggi su Tpi.it
ULISSE IL PIACERE DELLA SCOPERTA - ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 MAGGIO 2026
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C’è una Parigi che pochi conoscono. Con Ulisse - Il piacere della scoperta, Alberto Angela ci porta tra castelli nascosti, intrighi di corte e tesori lontani dai classici itinerari turistici. Da Vaux-le-Vicomte a Chantilly, un viaggio nella parte più segreta e sorpr facebook
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