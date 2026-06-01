Ulisse il piacere della scoperta | le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

Notizia in breve

Il programma di Alberto Angela su Rai 1 il 1 giugno 2026 si intitola “Ulisse, il piacere della scoperta”. La trasmissione si concentrerà su temi storici e archeologici, con approfondimenti e immagini di reperti antichi. Saranno presentate nuove scoperte e ricostruzioni di eventi passati, senza interventi di ospiti o commenti esterni. La puntata sarà trasmessa in prima serata, con una durata di circa un’ora.