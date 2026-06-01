Tra Stanze e Sguardi

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vi attendiamo Sabato 6 giugno alle ore 17.30 presso OnArt Gallery Firenze, via della Pergola 57-61r, con il progetto ''Tra stanze e Sguardi''.Ringraziamo gli artisti che hanno preso parte al progetto. ArtistiEdoardo BoccanfusoAurora BresciDora RomanoMarì Romanoingresso: gratuitoorari di apertura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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