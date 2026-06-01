Tasse tutte le scadenze fiscali di giugno per famiglie professionisti e aziende

Da panorama.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno scadono numerose scadenze fiscali per famiglie, professionisti e aziende, tra cui il pagamento di Imu, bollo auto, imposte sui redditi e contributi previdenziali. Sono previste anche le dichiarazioni fiscali e gli adempimenti per partite Iva e imprese. Il mese rappresenta un vero e proprio calendario di versamenti e adempimenti da rispettare, con molte scadenze concentrate nello stesso periodo.

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Maratona di versamenti fiscali per milioni di famiglie, professionisti e aziende. Tra Imu, bollo auto, imposte sui redditi, contributi previdenziali, dichiarazioni fiscali e adempimenti per partite Iva e imprese, il calendario fiscale di giugno è davvero impegnativo.     Il momento clou sarà il 16 giugno, chiamato dagli addetti ai lavori Tax Day, quando si concentrano oltre quindici adempimenti contemporaneamente. E a fine mese nuova ondata di scadenze legate a Irpef, Ires, Irap e contributi Inps. Una corsa a ostacoli con scadenze serrate prima della pausa estiva, quando l’Agenzia delle Entrate sospenderà temporaneamente l’invio delle nuove cartelle esattoriali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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