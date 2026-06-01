Oggi, lunedì 1° giugno, ci sono meno eventi sportivi rispetto al fine settimana precedente. La giornata prevede diverse trasmissioni in televisione e streaming, con orari e programmi specifici per ciascun evento. Non sono indicati dettagli su competizioni particolari o sport coinvolti, ma si tratta di una giornata con un palinsesto ridotto rispetto ai giorni precedenti.

Quest’oggi, lunedì 1° giugno, si apre una nuova settimana e allo stesso tempo un nuovo mese con una giornata di sport caratterizzata sicuramente da meno eventi rispetto all’ultimo weekend. Il menù odierno comprende però alcuni appuntamenti da non perdere, soprattutto per quanto riguarda i colori azzurri riferendoci in particolare al tennis e nello specifico al Roland Garros. Sulla terra rossa parigina sono attesi ben tre tennisti italiani in campo oggi per andare a caccia di un posto ai quarti di finale dell’Open di Francia. Flavio Cobolli sfida da favorito il sorprendente americano Zachary Svajda, mentre Matteo Berrettini dovrà dimostrare di aver recuperato dalla massacrante maratona di sabato per battere l’argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 1 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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