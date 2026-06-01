Rovigo accoltella la moglie fugge e si taglia la gola | trovato dopo ore entrambi ricoverati ma salvi

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 50 anni è stato trovato con un taglio profondo alla gola, autoinflictosi dopo una fuga durata diverse ore. È stato arrestato in ospedale, dove si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio della moglie, che è in condizioni gravi. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre lui è stato sottoposto a intervento. Entrambi sono stati trovati vivi e sono in condizioni stabili.

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Il 50enne trovato con un profondo taglio alla gola autoinflitto dopo una caccia all’uomo di ore. È in stato di fermo in ospedale con l’accusa di tentato omicidio della moglie che è ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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