Rovigo accoltella la moglie fugge e si taglia la gola | trovato dopo ore entrambi ricoverati ma salvi

Un uomo di 50 anni è stato trovato con un taglio profondo alla gola, autoinflictosi dopo una fuga durata diverse ore. È stato arrestato in ospedale, dove si trova in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio della moglie, che è in condizioni gravi. La donna è stata ricoverata in ospedale, mentre lui è stato sottoposto a intervento. Entrambi sono stati trovati vivi e sono in condizioni stabili.

Il 50enne trovato con un profondo taglio alla gola autoinflitto dopo una caccia all’uomo di ore. È in stato di fermo in ospedale con l’accusa di tentato omicidio della moglie che è ricoverata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accoltella la moglie in strada e fugge: catturatoUn episodio di violenza si è verificato ieri sera in una strada, dove una donna di 51 anni è stata ferita con un’arma da taglio.

Aggressione a Picanello: accoltella la moglie e fugge, è caccia all’uomoIn un episodio avvenuto nel quartiere Picanello, un uomo di 55 anni ha accoltellato la moglie di 51 anni.

Temi più discussi: Rovigo, uomo accoltella la compagna poi fugge e tenta il suicidio: fermato; Accoltella la moglie e fugge per ore nella campagne. Trovato con una ferita alla gola; La accoltella e poi si taglia la gola; Accoltella la moglie, poi scappa nelle campagne: trovato dopo ore con la gola squarciata e ricoverato. Lei è grave.

Accoltella la moglie e fugge per ore nella campagne. Trovato con una ferita alla gola. L'aggressione al culmine di una lite tra i due coniugi residenti in un campo nomadi della provincia di Rovigo #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Rovigo, accoltella la moglie, fugge e si taglia la gola: trovato dopo ore, entrambi ricoverati ma salviAccoltella la moglie in casa, scappa e tenta di suicidarsi tagliandosi la gola, probabilmente credendo di aver ucciso la consorte, ma entrambi si salvano. È l’incredibile e drammatica vicenda andata i ... fanpage.it

Accoltella la moglie, poi scappa nelle campagne: trovato dopo ore con la gola squarciata e ricoverato. Lei è graveCEREGNANO (ROVIGO) - Prima ha accoltellato la moglie. Voleva ucciderla, ma non c’è riuscito. Poi è sparito nelle campagne del Polesine e per ore decine di uomini, con ... ilmattino.it