Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Notizia in breve

Il primo incontro sulla riforma della disabilità si terrà il 5 giugno dalle 16 alle 18. Verrà discussa la nuova definizione di disabilità, passando dal modello medico a quello bio-psico-sociale, con spiegazioni su cosa prevede l’articolo 3. Si analizzerà anche perché è scomparsa la parola “handicap” e quali implicazioni ha l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Il ciclo di incontri approfondirà anche il PEI digitale e il progetto di vita scolastico.