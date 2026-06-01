Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri
Il primo incontro sulla riforma della disabilità si terrà il 5 giugno dalle 16 alle 18. Verrà discussa la nuova definizione di disabilità, passando dal modello medico a quello bio-psico-sociale, con spiegazioni su cosa prevede l’articolo 3. Si analizzerà anche perché è scomparsa la parola “handicap” e quali implicazioni ha l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Il ciclo di incontri approfondirà anche il PEI digitale e il progetto di vita scolastico.
La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La riforma della disabilità si sta progressivamente trasformando da intervento di semplificazione amministrativa e di cambio di paradigma nei confronti delle persone con disabilità, come più volte vantato dall’attuale Governo, in un problema concreto per migli facebook
L'invalidità civile per chi ha più di 70 anni va richiesta secondo le vecchie regole, anche nelle regioni dove è già partita la riforma della disabilità. Dall'INPS le istruzioni per fare domanda - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com
Il contatto della riforma del Regno Unito con 'il più grande ladro di benefici della Gran Bretagna' reddit
Riforma disabilità dal 2027, domande crollate nelle regioni della sperimentazione: quali effetti sulla scuola?Si parla da mesi della cosiddetta riforma della disabilità che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027. La riforma in questo momento viene applicata nelle regioni designate per la sperimentazione. Seco ... tecnicadellascuola.it
Riforma della disabilità, altro che stanare i furbetti: giù del 13% le domande di invalidità. Cgil: Rischio diritti negatiLa riforma della disabilità fa calare le domande di invalidità del 13%. La Cgil lancia l'allarme: diritti a rischio. ilfattoquotidiano.it