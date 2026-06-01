Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il primo incontro sulla riforma della disabilità si terrà il 5 giugno dalle 16 alle 18. Verrà discussa la nuova definizione di disabilità, passando dal modello medico a quello bio-psico-sociale, con spiegazioni su cosa prevede l’articolo 3. Si analizzerà anche perché è scomparsa la parola “handicap” e quali implicazioni ha l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Il ciclo di incontri approfondirà anche il PEI digitale e il progetto di vita scolastico.

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La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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