Pulizia decoro ed… elezioni

Con l’arrivo anticipato dell’estate, le opere di riqualificazione dei cantieri del tram sono state più vicine alla conclusione, anche se alcune zone come Corticella continuano a segnalare disagi. La pulizia e il decoro delle strade sono stati al centro delle attività di manutenzione, mentre si avvicinano le elezioni, senza però influire sulle operazioni di rinnovamento urbano. La situazione nel quartiere rimane complessa, tra lavori in corso e interventi di sistemazione.

Mentre l’estate è arrivata con largo anticipo, e le sofferenze per i cantieri del tram sono un po’ più vicine a essere inserite nella categoria dei ricordi (ma non ditelo a chi vive in zona Corticella e dintorni.), le preoccupazioni politico-amministrative della città volano verso l’orizzonte 2027, anno di elezioni. E tra i vari temi che potrebbero dominare la campagna elettorale, uno spunta, al momento, più prepotente di altri: quello del decoro urbano. Lo ha riconosciuto lo stesso sindaco Lepore qualche sera fa, intervistato da ètv a Dedalus: gli strumenti per tenere pulita Bologna, sempre più frequentata e sempre più ‘usata’ da visitatori e cittadini di passaggio, vanno aggiornati, perché quelli attuali non bastano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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She Was Just His Substitute Lover—Until the Cold CEO Refused to Let Her Go!

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