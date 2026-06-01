A giugno 2026 si apre con il Sole in Gemelli che porta un’energia mentale e comunicativa intensa. La Luna Nuova del 15 nel medesimo segno rafforza questa atmosfera, favorendo nuovi inizi, scambi e decisioni da riconsiderare con maggiore chiarezza. Le influenze si concentrano su cambiamenti e riflessioni, aprendo la strada a un mese di rinnovamenti e confronti.

Giugno si apre con un’energia mentale, veloce e comunicativa, dominata dal Sole in Gemelli. La Luna Nuova del 15 nello stesso segno rafforza questa impostazione, favorendo nuovi inizi legati a idee, contatti e decisioni da rivedere con maggiore lucidità. Dal 21 il Sole entra in Cancro e il clima cambia sensibilmente: cresce il bisogno di stabilità emotiva, protezione e attenzione ai legami più stretti. Il 29 la Luna Piena in Capricorno segna un punto di verifica tra mondo emotivo e responsabilità concrete, portando a una sintesi tra ciò che si desidera e ciò che è sostenibile. Il passaggio più significativo del mese è l’ingresso di Giove in Leone il 30: si apre una fase di maggiore espansione, visibilità e fiducia, in cui cresce il bisogno di espressione personale e riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo giugno 2026: Leone al rilancio definitivo, Scorpione in trasformazione mentale e relazionale, Acquario stimola le idee, boost di energie del Toro

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