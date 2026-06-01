Oroscopo di giugno | ecco segno per segno l' andamento del mese

Nel mese di giugno, il cielo favorisce le emozioni intense e l'aumento della fiducia. Le stelle indicano un periodo in cui le passioni si risvegliano, spingendo a confrontarsi con nuove sfide e a mettere in luce desideri nascosti. Le energie si concentrano sull'espressione personale e sulla volontà di osare di più, portando a cambiamenti e a momenti di confronto con sé stessi. La configurazione celeste invita a vivere con entusiasmo e determinazione ogni opportunità.

L'Oroscopo di Giugno Ovviamente i segni di fuoco – che sono Ariete, Leone e Sagittario – saranno quelli che più di tutti percepiranno la nuova energia celeste, grazie ad un diverso ottimismo, ad una maggiore voglia e volontà di incontrare le persone dell’estate, condividendo situazioni social, accettando piccole scommesse con il cuore e con il destino Piuttosto tonici però anche i anche i segni d’Aria, Gemelli, Acquario e Bilancia grazie al novilunio che riparte da questo elemento provando a (ri)fare qualcosa ma usando la logica, mettendoci più intelligenza. Venere e Giove promettono infatti pensieri e connessioni a prova di stelle, a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Oroscopo di lunedì 1 giugno 2026

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