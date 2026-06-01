Oroscopo di domani 02 giugno 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato l'1 giugno 2026 Ariete. 213 – 204 Almeno per oggi, teniamo la prudenza a portata di mano. L’ostinazione e la mancanza di obiettività rischiano di portarci facilmente fuori strada. L’intesa di coppia mostra i segni del tempo? Le idee per ravvivarla sicuramente non ci mancano, sfruttiamole. Toro. 214 – 205 Complice la Luna in trigono, è il momento ideale per rivendicare i diritti lavorativi o chiedere un aumento, l’importante è scegliere il modo e i toni giusti. Per riuscire a sbloccare una situazione stagnante, fidiamoci di una persona seria, esperta e coscienziosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO 2026: PREVISIONI COMPLETE PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

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