Oroscopo Branko martedì 2 giugno 2026 | previsioni complete segno per segno

Da webmagazine24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 2 giugno, un incidente ha coinvolto due veicoli in autostrada, causando un blocco di diverse ore. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, ma il traffico è rimasto rallentato per diverse ore. I veicoli sono stati rimossi e la circolazione ripresa lentamente. La strada rimane sotto osservazione per eventuali verifiche tecniche.

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