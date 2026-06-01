Open day alla sede del 15esimo Stormo | apre al pubblico l' aeroporto militare di Pisignano
Sabato 6 giugno, l’aeroporto militare di Pisignano ha aperto le porte al pubblico per un open day, con orario 10-16. Durante l’evento sono stati visibili elicotteri, simulatori di volo e dimostrazioni operative del 15esimo Stormo. Sono stati organizzati anche momenti di approfondimento e visite guidate all’interno della base. L’iniziativa ha coinvolto visitatori interessati a scoprire le attività e le apparecchiature dell’aeronautica militare.
Una giornata alla scoperta di elicotteri, simulatori di volo e dimostrazioni operative. Sabato 6 giugno, dalle ore 10 alle 16.30, l’aeroporto militare di Pisignano, sede del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, aprirà le sue porte al pubblico per un open day: un'occasione per conoscere da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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