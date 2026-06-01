Open day alla sede del 15esimo Stormo | apre al pubblico l' aeroporto militare di Pisignano

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, l’aeroporto militare di Pisignano ha aperto le porte al pubblico per un open day, con orario 10-16. Durante l’evento sono stati visibili elicotteri, simulatori di volo e dimostrazioni operative del 15esimo Stormo. Sono stati organizzati anche momenti di approfondimento e visite guidate all’interno della base. L’iniziativa ha coinvolto visitatori interessati a scoprire le attività e le apparecchiature dell’aeronautica militare.